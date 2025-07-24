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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتينبرج أن نادي توتنهام هوتسبير يراقب عن كثب تطورات موقف جواو بالينيا، لاعب وسط بايرن ميونيخ والمنتخب البرتغالي، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.

توتنهام يراقب موقف جواو بالينيا.. وبايرن ميونيخ منفتح على العروض

وبحسب التقرير، فإن إدارة بايرن منفتحة على الاستماع للعروض المقدمة للنجم البرتغالي صاحب الـ30 عامًا، في حال وصول عرض مالي مناسب، رغم تعاقدها معه مؤخرًا قادمًا من فولهام.

ويبحث توتنهام عن تعزيز خط الوسط بعنصر ذي طابع دفاعي وخبرة دولية، ويرى في بالينيا الخيار المثالي لدعم المنظومة التكتيكية للمدرب أنجي بوستيكوغلو، خاصة في ظل مشاركاته المميزة مع فولهام في البريميرليغ قبل انتقاله إلى ألمانيا.

ولا يزال موقف اللاعب غير محسوم داخل بايرن، لا سيما مع تغييرات الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد فنسنت كومباني، الذي لم يمنح حتى الآن إشارات واضحة بشأن اعتماده الأساسي على بالينيا في تشكيل الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ المحادثات خلال الأسابيع المقبلة في حال تقدم توتنهام بعرض رسمي، وسط توقعات بأن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 30 إلى 40 مليون يورو.