نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتالانتا يخطط لضم فيدريكو كييزا من ليفربول في حال بيع لوكمان ليوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي أتالانتا يضع النجم الإيطالي فيدريكو كييزا ضمن خططه التعاقدية هذا الصيف، في حال موافقة يوفنتوس على دفع 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان.

أتالانتا يخطط لضم فيدريكو كييزا من ليفربول في حال بيع لوكمان ليوفنتوس

وبحسب التقرير، فإن أتالانتا يفتح الباب أمام رحيل لوكمان، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، بشرط الحصول على المقابل المادي المناسب من يوفنتوس، الساعي لتعزيز هجومه بعناصر حاسمة.

وفي حال إتمام الصفقة، يعتزم أتالانتا التحرك نحو ضم كييزا، الذي تردد مؤخرًا عن اهتمام ليفربول بخدماته، لكن يبدو أن فرص انضمامه إلى "الريدز" لم تصل إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة، ما يمنح أتالانتا فرصة لاقتناص اللاعب.

ويبلغ كييزا من العمر 27 عامًا، ويُعد من أبرز الأجنحة في الكرة الإيطالية، إلا أن مستقبله مع يوفنتوس لا يزال غامضًا في ظل تباطؤ النادي في حسم ملف تجديد عقده.

صفقة تبادلية غير مباشرة قد تُحدث تغييرات كبيرة في خريطة الهجوم الإيطالي، خاصة إذا قرر كييزا الانتقال إلى نادٍ يمنحه دورًا قياديًا ومشاركة منتظمة، وهو ما قد يوفره له أتالانتا بقيادة المدرب جاسبريني.