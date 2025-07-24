نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام ينافس إيفرتون على ضم دوجلاس لويز بعد انسحاب أستون فيلا من الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي وست هام يونايتد دخل بقوة في سباق التعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز، لاعب وسط يوفنتوس، في ظل انسحاب ناديه السابق أستون فيلا من المفاوضات لإعادة ضمه.

وست هام ينافس إيفرتون على ضم دوجلاس لويز بعد انسحاب أستون فيلا من الصفقة

وكان دوجلاس لويز قد انتقل مؤخرًا من أستون فيلا إلى يوفنتوس، ضمن صفقة تبادلية تضمنت انتقال ماكيني وإلينج جونيور إلى الفريق الإنجليزي، لكن يبدو أن اللاعب قد لا يستمر طويلًا في الدوري الإيطالي.

وبحسب التقرير، فإن وست هام بات جاهزًا لمنافسة إيفرتون على ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يُعد من أبرز لاعبي الوسط في البريميرليغ خلال المواسم الماضية، قبل رحيله إلى "السيدة العجوز".

ويبحث وست هام عن تدعيم خط الوسط بلاعب يتمتع بخبرة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد رحيل عدد من العناصر الأساسية هذا الصيف، ويرى في دوجلاس لويز خيارًا مثاليًا لتقديم الإضافة المطلوبة في وسط الميدان.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تحركات رسمية من الناديين الإنجليزيين لحسم الصفقة، في ظل رغبة يوفنتوس في الاستفادة المالية من اللاعب لتعزيز صفقاته الأخرى خلال الميركاتو.