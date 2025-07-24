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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "TBR Football" أن نادي توتنهام هوتسبير يراقب باهتمام موقف كوبي ماينوو، نجم وسط مانشستر يونايتد الصاعد، في ظل عدم توصله لاتفاق حتى الآن بشأن تمديد عقده طويل الأمد مع "الشياطين الحمر".

توتنهام يراقب ماينوو عن قرب وسط تعثر مفاوضات تجديد عقده مع يونايتد

ويرتبط ماينوو، البالغ من العمر 19 عامًا، بعقد يمتد حتى صيف 2027، لكن إدارة مانشستر يونايتد تسعى منذ فترة لتحسين بنوده وتمديده لفترة أطول، في محاولة لضمان استمراره كأحد الأعمدة الأساسية لمستقبل الفريق.

ويعد ماينوو من أبرز اكتشافات الموسم الماضي، حيث قدم مستويات مميزة تحت قيادة إريك تين هاج، وفرض نفسه كلاعب محوري في وسط الملعب بفضل رؤيته المميزة وتحكمه الرائع في الإيقاع، ما جعله محط أنظار عدة أندية إنجليزية.

وبحسب التقرير، فإن توتنهام يترقب عن كثب تطورات المفاوضات بين اللاعب وإدارة يونايتد، تحسبًا لإمكانية الدخول في سباق التعاقد معه إذا استمرت حالة الجمود الحالية.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على رغبة ماينوو في الرحيل، لكن توتنهام يراهن على عامل الطموح واللعب بشكل منتظم، في ظل المنافسة الشديدة في وسط ملعب يونايتد، وهو ما قد يؤثر على قرار اللاعب في المستقبل القريب.