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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خافي غيرا، لاعب وسط فالنسيا الشاب، رفض عرضًا رسميًا من ناديه لتجديد عقده، في خطوة قد تمهد لرحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وسط اهتمام متزايد من مانشستر يونايتد.

خافي غيرا يرفض تجديد عقده مع فالنسيا.. ومانشستر يونايتد يراقب الوضع عن كثب

ويبلغ غيرا من العمر 22 عامًا، وقدم مستويات لافتة مع فالنسيا في الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية، على رأسها مانشستر يونايتد، الذي يتابع تطورات ملفه عن كثب تمهيدًا لتقديم عرض رسمي.

ويرغب فالنسيا في الحفاظ على خدمات اللاعب كونه أحد أبرز مواهب الفريق في خط الوسط، لكنه يواجه صعوبة في إقناعه بالتجديد وسط إغراءات الأندية الكبرى والطموحات الشخصية للاعب بخوض تجربة جديدة في أوروبا.

وبحسب "ماركا"، فإن إدارة الشياطين الحمر ترى في غيرا مشروع نجم مستقبلي يمكن أن يعزز خط وسط الفريق في ظل سعي المدرب إريك تين هاج لتجديد دماء الفريق بعناصر شابة ذات جودة فنية عالية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب، سواء بتجدد المفاوضات مع فالنسيا أو دخول مانشستر يونايتد على الخط بعرض رسمي يحسم الصفقة مبكرًا.