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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض خيالي تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع رودري، نجم خط وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم رودري

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم رودري، البالغ من العمر 29 عامًا، في إطار سعي النادي الملكي لتدعيم وسط ميدانه بلاعب يمتلك الخبرة والصلابة التكتيكية، ليكون امتدادًا طويل الأمد للنجم الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بعد يورو 2024.

ويُعد رودري أحد أهم أعمدة مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، وقد لعب دورًا حاسمًا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية موسم 2022-2023، بما في ذلك تسجيله هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

ورغم أهمية اللاعب داخل منظومة السيتي، فإن اهتمام ريال مدريد قد يمثل إغراءً كبيرًا سواء من الناحية الرياضية أو الشخصية، خصوصًا أن العودة إلى الليغا واللعب بقميص "الميرينغي" قد تكون خطوة جذابة لرودري في هذا التوقيت من مسيرته.

ولم تصدر إدارة مانشستر سيتي أي رد رسمي حتى الآن، لكن مصادر مقربة من النادي تشير إلى تمسك بيب جوارديولا بلاعبه المحوري، مما قد يعقّد مهمة ريال مدريد ما لم يتم رفع العرض المالي بشكل أكبر أو إقناع اللاعب بالضغط من أجل الرحيل.