نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يضع جاك جريليش تحت المجهر في صفقة مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي نابولي يدرس التعاقد مع النجم الإنجليزي جاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة قد تشكل واحدة من أبرز مفاجآت السوق.

نابولي يضع جاك جريليش تحت المجهر في صفقة مفاجئة

وأوضحت الصحيفة أن جريليش، البالغ من العمر 29 عامًا، يأتي ضمن قائمة من الأسماء التي حددها النادي الإيطالي لدعم الجبهة اليسرى الهجومية، في ظل رغبة المدرب الجديد أنطونيو كونتي في إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

ويُعد جريليش من أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق في صفقة قياسية عام 2021 قادمًا من أستون فيلا، إلا أن مشاركاته في الموسم الماضي كانت محدودة بسبب الإصابات وتراجع المستوى، ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله هذا الصيف.

ورغم أن مانشستر سيتي لم يعلن عن نية الاستغناء عن اللاعب، فإن اهتمام نابولي قد يدفع إدارة "السيتزنز" للتفكير في عروض جادة، خاصة في حال وجود رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن جريليش ما زال يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، ما يعني أن أي مفاوضات لضمه ستتطلب مقابلًا ماليًا كبيرًا، إذا قرر النادي السماح برحيله.