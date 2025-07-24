نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف ليفربول والهلال.. إيزاك يبلغ نيوكاسل يونايتد برغبته في الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم إدارة الفريق برغبته في دراسة خيار الرحيل عن النادي هذا الصيف، حسب صحيفة «ميل سبورت» البريطانية.

المهاجم السويدي لم يسافر مع الفريق في جولته التحضيرية إلى شرق آسيا، بعد أن أبلغ عن إصابة في الفخذ بوقت سابق هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة النادي على دراية برغبة إيزاك في استكشاف خياراته خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يزال ممتدًا لثلاث سنوات أخرى، وكان الرئيس التنفيذي للنادي دارين إيلز قد صرّح في مارس (آذار) الماضي بأن تجديد العقد سيتم مناقشته بعد نهاية الموسم، فإن اللاعب وممثليه لا يرغبون حاليًا في الالتزام بعقد جديد.

وتشير التقارير إلى أن نادي ليفربول مهتم بضم إيزاك، وقد يكون مستعدًا لتحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ بريطانيا من أجل التعاقد معه، كما يوجد اهتمام كبير من نادي الهلال السعودي.