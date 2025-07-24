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أحمد جودة - القاهرة - حرص أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب وعقد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل إنطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين فى معسكر برج العرب

طالبهم رئيس النادي ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التى كانت قريبة جدا فى الموسم الماضي.

وأكد على ثقتة الكبيره فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات.

وفى ختام الإجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق بإسم ومكانة نادي البنك الأهلي.