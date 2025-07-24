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أحمد جودة - القاهرة - عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بمدينة طبرقة التونسية.

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي في طبرقة.. واستعدادات مكثفة لمواجهة البنزرتي وديًا

ناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد والتي تقام غدا الجمعة.

كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.