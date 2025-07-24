نجم إيطاليا يتحدث عن ذكريات كأس العالم 2006.. لم افرح بتلك البطولة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فابيو كانافارو قائد منتخب ايطاليا وفريق يوفنتوس، عن سبب لم يجعله سعيد بالفوز ببطولة كأس العالم عام 2006، رغم الأداء الذي مع بلاده توج من خلاله بالكرة الذهبية.

كان منتخب ايطاليا حقق البطولة بعد الفوز على فرنسا في نهائي البطولة بضربات الترجيح، ولا تنسى تلك المباراة من عقول متابعي كرة القدم حيث نطح برأسه صدر الايطالي ماتيرازي بعد مشادة كلامية.

كانافارو يفتح قلبه

قال

فابيو كانافارو

"بعد فوزنا بكأس العالم، قرر معظم النجوم مغادرة يوفنتوس لأن الفريق هبط إلى دوري الدرجة الأولى."

"كان ديل بييرو يمسك بالكأس ويحدق في ذلك لفترة طويلة. قال لي: أنا أقيم، فابيو!"

"قلت: " ماذا؟ "

أجاب: "لن أترك يوفي".

"بعد بضعة أيام، اتصلت به وقلت: " يا أليكس، أنا آسف لأنني غادرت الفريق ".

أجاب: لا داعي للأسف. تركت الفريق خلال أصعب وقت. لكنني القبطان - لا أستطيع المغادرة ".

"بعد كلمات ديل بييرو، شعرت بالخجل من نفسي."