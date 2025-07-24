نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلع على مباريات مانشستر يونايتد التجريبية ضمن معسكر الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الودية، من أجل الاستعداد لمواجهات الموسم الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية

مانشستر يونايتد ضد فيورنتينا، يوم 9 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة الا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، لبداية قوية في الموسم الجديد، من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على البطولات، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.