نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو الصيف.. «إيزاك» ما بين الضغط والمطالب المالية وحلم جدران الأنفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرق كرة القدم حول العالم للموسم الجديد، سواء بمعسكرات الإعداد أو إبرام الصفقات، كذلك خوض مباريات تحضيرية للموسم القادم 2025-2026.

المذكور إصابة والمعلوم ضغط على الإدارة

يحاول اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك الضغط على إدارة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من أجل الإنتقال إلى صفوف فريق ليفربول في الانتقالات الصيفية الجارية.

في سياق متصل، كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن اللاعب لم يغادر مع بعثة فريق نيوكاسل يونايتد نحو سنغافورة لخوض الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

أكدت الصحيفة أن اللاعب يتدرب بمفرده في نيوكاسل، وذلك بسبب إصابة لحقت به على مستوى الفخذ.

أشارت الصحيفة أن مسؤولي فريق نيوكاسل متمسكين ببقاء اللاعب، رغم وصول العديد من العروض للاعب أبرزها من فريق ليفربول الإنجليزي.

وخاض اللاعب السويدي المهاجم ألكسندر إيزاك 109 مباراة رفقة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال موسمين، نجح في تسجيل 62 هدفا، وصناعة 11 آخرين لزملائه بالفريق.

يذكر أن اللاعب ألكسندر إيزاك مرتبط بعقد مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حتى يونيو 2028.