نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي قبل لقاء البنزرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، ثم اختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد والتي تقام يوم غدٍ الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.