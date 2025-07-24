نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد لقاءات ليفربول الودية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهات ودية من العيار الثقيل، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد 2025-2026

مواعيد مباريات ليفربول الودية

ليفربول ضد ميلان الإيطالي، يوم 26 يوليو في هونغ كونغ، الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس الياباني، يوم 30 يوليو، الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول ضد أتلتيك بلباو الإسباني، يوم 4 أغسطس على ملعب “أنفيلد” الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، هو المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الماضي 2024-2025 بعدما نجح في التفوق على أقرب منافسيه.