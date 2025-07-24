نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد العاطي: تجربتي مع مودرن سبورت نقلة نوعية.. ووسام أبو علي موهبة استثنائية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني الجديد لنادي مودرن سبورت، عن تفاؤله الكبير بشأن خطوته المقبلة، واصفًا إياها بأنها تمثل مرحلة متقدمة في مشواره التدريبي، وستضيف له كثيرًا بعد تجربته السابقة مع نادي زد.

تصريحات نارية من مجدي عبد العاطي

وفي تصريحاته الإذاعية، أكد عبد العاطي أن العمل داخل نادي مودرن يتم في بيئة منظمة ومستقرة، وهو ما يخلق مناخًا ملائمًا لتحقيق النجاح. وأضاف أن جميع الظروف المحيطة بالنادي تبعث على التفاؤل، مشيرًا إلى أن الإدارة وفرت له كل سبل الدعم لبناء فريق قوي ومتماسك.

وأوضح المدير الفني لمودرن سبورت أنه وفريق عمله نجحوا خلال الفترة الماضية في تكوين فريق متوازن يجمع بين عناصر الخبرة، الذين يمتلكون باعًا طويلًا في الملاعب، وبين لاعبين شباب يتمتعون بالحيوية والطموح. وأشار إلى أن الفريق يمتلك قاعدة قوية من اللاعبين، تُشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه لتقديم مستويات متميزة خلال الموسم المقبل.

وفي سياق حديثه عن مستوى الدوري المصري، أبدى عبد العاطي ملاحظة هامة، حيث أكد أن المسابقة المحلية لم تعد تُخرج عددًا كبيرًا من المواهب المتميزة كما في السابق، غير أنه أشار إلى وجود بعض اللاعبين الذين يواصلون التألق والحفاظ على ثبات مستواهم طوال الموسم، وخص بالذكر: إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، وفيستون مايلي، معتبرًا أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به في الثبات الفني والالتزام.

وعند الحديث عن الأندية الكبرى، أوضح عبد العاطي أن الفرق مثل الأهلي والزمالك مطالبة دائمًا بامتلاك قائمة متكاملة تضم عناصر متميزة في كافة المراكز، وهذا ما يميز النادي الأهلي، على وجه الخصوص، إذ يتمتع باستقرار إداري واضح يجعل منه بيئة خصبة للنجاح. وأضاف أن وجود جهاز فني يمتلك القدرة على التعامل مع هذه الكوكبة من النجوم يُعد أمرًا حاسمًا في تحقيق الإنجازات، بل يُمكن أن يُحول هذا التحدي إلى ميزة تنافسية كبيرة.

كما أشاد عبد العاطي بقدرات اللاعب وسام أبو علي، مؤكدًا أنه موهبة فريدة من نوعها في الكرة المصرية حاليًا، حيث يمتلك القدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، ويتميز بتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب خلقه للمساحات لزملائه في الخط الأمامي. وأشار إلى أن هذا النمط من اللاعبين أصبح نادرًا في الدوري المحلي، واعتبر أن وسام أبو علي كان إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وفي المقابل استفاد كثيرًا من تواجده داخل منظومة قوية بحجم القلعة الحمراء.

وفي ختام تصريحاته، عبّر مجدي عبد العاطي عن أمنياته بعودة الأندية الجماهيرية الكبيرة إلى مكانتها الطبيعية، وعلى رأسها: الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري. وبيّن أن وجود هذه الفرق بقوة في المنافسة لا يمنح الدوري المصري فقط هيبته، بل يعيد له بريقه وقيمته، ويدفع الكرة المصرية مرة أخرى نحو مكانتها الريادية على المستويين العربي والإفريقي.