نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباراة الثالثة.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام البنزرتي التونسي قبل لقاء الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في السابعة والنصف من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت تونس، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره البنزرتي التونسي، وذلك في ختام معسكر إعداد الأهلي بتونس.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره البنزرتي التونسي قبل مواجهة الغد المرتقبة.

المباراة الأولى

جاءت أول المواجهات بين فريق الأهلي أمام نظيره البنزرتي التونسي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وتعادل فريق الأهلي دون أهداف في تونس.

المباراة الثانية

كانت مباراة العودة من ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

جاءت هذه المباراة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وسجل أهداف الأهلي عماد متعب واللاعب محمد بركات، وكان محمد يوسف هو المدير الفني لفريق الأهلي في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة بعد معسكر إعداد تونس، يوم السبت المقبل، وسوف يخوض الفريق مباراتين في القاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق الأهلي تقابل في مباراته الأولى خلال معسكر تونس مع فريق الملعب التونسي، وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف.