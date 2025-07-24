عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد إسماعيل بعد الاتفاق مع زد

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التحركات الجادة التي تقوم بها إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع نادي زد بشأن التعاقد مع المدافع الشاب محمد إسماعيل، وذلك في ظل رغبة الفريق في تعزيز صفوفه الدفاعية استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد إسماعيل

أوضح المصدر، أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات قوية ومكثفة من جانب الزمالك من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق مع إدارة نادي زد، بعد أن كان هناك خلاف مادي حال دون إتمام الصفقة في البداية. إلا أن الطرفين تمكنا مؤخرًا من تجاوز هذا الخلاف والوصول إلى اتفاق شبه نهائي.

وأشار المصدر إلى أن رغبة محمد إسماعيل الشخصية في الانتقال إلى الزمالك كانت عاملًا حاسمًا في تسريع وتسهيل المفاوضات، حيث أبلغ اللاعب مسؤولي زد بشكل واضح وصريح برغبته في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما دفع النادي إلى إبداء مرونة كبيرة في إنهاء الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك في انتظار إتمام التوقيع الرسمي مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، وبعدها سيتم الحصول على الاستغناء الرسمي من نادي زد، ليلتحق اللاعب مباشرةً بـ معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي 2025-2026 تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.