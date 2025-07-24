نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريغو غوس يقترب من الرحيل.. وريال مدريد يفتح باب التفاوض مع ليفربول بشأن كوناتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس غير محسوم داخل أروقة نادي ريال مدريد، في ظل اهتمام كبير من جانب ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي. ويُعد رودريغو، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبرز المهاجمين على الساحة العالمية، ويملك هامشًا كبيرًا للتطور، ما يجعله هدفًا مغريًا لكبار الأندية الأوروبية.

وبحسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية، فإن ريال مدريد لا يُمانع مبدئيًا في دراسة خيار بيع رودريغو، بل يرى في اهتمام ليفربول فرصة لفتح ملف المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي يحظى بإعجاب المدرب الجديد للنادي الملكي، تشابي ألونسو، الساعي لتعزيز خط الدفاع بلاعب قوي وموثوق.

ورغم وجود خمسة مدافعين حاليًا في قائمة الفريق، إلا أن الإدارة الفنية لا تثق تمامًا في بعضهم، ما يعزز احتمالات التعاقد مع كوناتي، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف 2026، ما يفتح المجال أمام توقيعه مجانًا بعد موسمين، في حال لم تُحسم الصفقة في الصيف الحالي.

تفاؤل متبادل في المفاوضات

في الوقت الراهن، يُواصل رودريغو التأكيد على رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء، إلا أن المقربين منه يعترفون بأن احتمالية خروجه هذا الصيف باتت واقعية أكثر من أي وقت مضى. وتشير المصادر إلى أن اللاعب ووكيله أجروا بالفعل محادثات إيجابية مع مسؤولي ليفربول، بانتظار أن يتمكن النادي الإنجليزي من بيع لاعبه الكولومبي لويس دياز، لتوفير مساحة مالية كافية لإتمام الصفقة.

وفي حال نجاح الطرفين في تنفيذ صفقتي رودريغو وكوناتي معًا، فإن كلا الناديين سيخرجان رابحين من العملية. لكن ريال مدريد لا يبدو مستعدًا لدفع مبلغ كبير من أجل ضم المدافع الفرنسي، مفضلًا التريث إلى حين اقتراب نهاية عقده.

هدوء في مدريد

من داخل أروقة النادي الملكي، تبدو الأجواء هادئة تمامًا تجاه تطورات هذا الملف، إذ لا يشعر المسؤولون بأي ضغط لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن مستقبل رودريغو أو توقيع كوناتي. ويثق النادي في أن الوضع تحت السيطرة، مما يسمح له بالتعامل مع الملفين بهدوء ودون استعجال.

