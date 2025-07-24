نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سأكون داعمًا بقوة.. مصطفى شلبي يودّع الزمالك برسالة مؤثرة بعد انتقاله للبنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى شلبي، لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على توديع جماهير القلعة البيضاء برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عبّر فيها عن امتنانه للنادي وجماهيره، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

مصطفى شلبي يودّع الزمالك برسالة مؤثرة بعد رحيله

وقال شلبي في مستهل رسالته: "الخير كل الخير لما رأيته من نادي الزمالك وجمهوره العظيم. كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بهذا الكيان الكبير، وأن أرتدي قميصه وأدافع عن ألوانه".

وأضاف اللاعب: "لكل بداية نهاية، ولكل قصة ختام، وهذه هي سنة الحياة وسنة الله في خلقه. اليوم أعلن نهاية مشواري مع نادي الزمالك، لكنها ليست نهاية العلاقة، بل نهاية مرحلة كروية فقط. من الغد، سأكون مشجعًا وداعمًا لهذا النادي الذي ارتبطت به ومنحني الكثير".

ووجّه شلبي شكره لجميع من دعموه خلال مسيرته داخل النادي، قائلًا: "أتوجه بالشكر لجميع مجالس إدارة نادي الزمالك، ولكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي عملت معها، ولكل زملائي اللاعبين الذين عايشتهم داخل الفريق".

وختم رسالته بتوجيه تحية خاصة لجماهير الزمالك، حيث قال: "رسالتي إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص: كنتم ولا زلتم أكبر داعم لهذا الكيان العريق. هذه المرحلة تحتاج إليكم كما عودتمونا دائمًا أن تكونوا السند الحقيقي لكل من يرتدي قميص الفريق".