الكيك بوكسينج يقرر عدم زيادة رسوم اشتراكات الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عدم زيادة رسوم اشتراكات تسجيل اللاعبين أو الهيئات خلال الموسم الجديد 2025/ 2026 وذلك في إطار دعمه للممارسين والمنتسبين للعبة.

الكيك بوكسينج يقرر عدم زيادة رسوم الاشتراكات

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن هذا القرار يعكس رغبة الاتحاد في عدم زيادة أي أعباء جديدة على اللاعبين والهيئات المشتركة تحت مظلة الاتحاد، مؤكدا على مواصلة دعمه الكامل لكافة عناصر رياضة الكيك بوكسينج من لاعبين ومدربين وطواقم فنية وإدارية.

كشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، عن البداية القوية للموسم الحالي بفعاليات مختلفة ومتنوعة، مشيرًا إلى التركيز على تنظيم بطولات قوية تعمل على صقل مهارات اللاعبين من خلال زيادة فرص الاحتكاك مع زملائهم.

شدد على أن البطولات المحلية ستكون فرصة لجميع اللاعبين لإبراز قدراتهم الفنية التي تعينهم على الانضمام لمنتخب مصر، مشددًا على أن العوامل الفنية هي المعيار الرئيسي لانتقاء عناصر المنتخبات في مختلف المراحل السنية.

من جانبه، فقد أبدى اللاعبين وأولياء أمورهم وكذلك القائمين على الهيئات المستفيدة من القرار عن ارتياحهم لهذه اللفتة الطيبة والتي تؤكد حرص الاتحاد على مراعاة ظروف أبنائه بما ينمي انتمائهم لهذا الكيان الذي يشرفون بالانتساب له.

أوضح اللاعبون أنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم خلال التدريبات والتحضيرات والاستعدادات في الموسم الجديد مستفيدين من الدعم الفني واللوجيستي الكبير الذي يقدمه الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تحت رئاسة محمد صبيح.