أحمد جودة - القاهرة - المرج يبرم صفقتين من العيار الثقيل

أعلن نادي المرج، عن صفقات الموسم الجديد اثر تعاقده مع اللاعب سعيد سيد لاعب وسط مدينة نصر واللاعب محمد علي (بيبسي) مدافع النجوم السابق، استعدادا للموسم المقبل من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

وجاء التوقيع في حضور كلًا من الكابتن ياسر راشد المدير الفني للفريق والكابتن حمادة زيزو مدير النشاط الرياضي وأحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ومحمد تركي المدير التنفيذي للنادي.

وسبق لنادي المرج ضم عمر برازيلي لاعب الإعلاميين ومحمد القط لاعب المصري وبتروجت.

و يواصل المرج تدريباته استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.