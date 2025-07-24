نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته المكثفة في إطار معسكره الخارجي المقام حاليًا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024-2025، حيث يواجه فريق البنزرتي التونسي وديًا يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري، ضمن سلسلة من المباريات التحضيرية التي تهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

تعديل موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وقد أعلنت إدارة الفريق عن تعديل موعد المباراة الودية المرتقبة لتُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بدلًا من الساعة الثامنة، في نفس اليوم، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق ببرنامج المعسكر وجدول التدريبات.

ريبيرو يضع اللمسات الأخيرة

ويضع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو تركيزه الكامل على استغلال هذه المباراة الودية الأخيرة ضمن معسكر تونس، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية النهائية للاعبين، وتحديد مدى استيعابهم لفلسفته التكتيكية قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإعداد المحلي.

فوز معنوي على الملعب التونسي

وكان الأهلي قد استهل معسكره بفوز كبير على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي أظهر فيه عدد من لاعبي الفريق تألقًا لافتًا، ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التحضيرات بثقة أكبر.

وتأتي هذه الوديات في إطار خطة متكاملة لإعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الموسم المقبل ينتظر أن يشهد منافسات قوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ويأمل الأهلي من خلالها مواصلة حصد الألقاب وتحقيق النجاحات.