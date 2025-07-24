نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جون إدوارد يتحرك لإعادة الانضباط في الزمالك.. وفتوح أحد 3 ضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اتخاذ خطوات حاسمة من أجل فرض الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عبر خطة تستهدف التخلص من بعض اللاعبين غير الملتزمين سلوكيًا، سواء داخل الملعب أو خارجه.

أحمد فتوح بين ثلاثة لاعبين سيرحلوا عن الزمالك

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، خلال ظهوره الإعلامي على قناة "الحياة"، أن المدير الرياضي للقلعة البيضاء قد حسم قراره النهائي بشأن مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي ارتبط اسمه بها والمتعلقة بحفل الساحل الشمالي، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج حسابات النادي سواء من خلال الإعارة أو البيع النهائي.

وقال كريم حسن شحاتة: "بصراحة، أنا معجب بالدور اللي بيقوم به جون إدوارد، وده بعيد تمامًا عن نتائج الفريق، هو حاليًا بيشتغل على تطهير الفريق من أي سلوك سلبي، حتى لو كان خارج المستطيل الأخضر".

وأضاف: "في الزمالك دلوقتي فيه تلاتة لاعيبة مش ملتزمين خارج الملعب، من بينهم فتوح، والسلوك ده مش عاجب المدير الرياضي اللي ناوي يمشيهم من الفريق، وده قرار إيجابي لأنه مش مركز على الجانب الفني بس".

ورغم تحفظه على ذكر أسماء اللاعبين الآخرين غير الملتزمين، أكد شحاتة أن الجماهير ستتعرف عليهم قريبًا من خلال قرارات الاستبعاد أو الرحيل.

واختتم شحاتة تصريحاته: "فيه لاعيبة بتعمل حاجات مش مقبولة نهائي من لاعب محترف، والزمالك سبق وخصم من مستحقاتهم، لكن للأسف مفيش أي تغيير في سلوكهم".