نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لضم رودري من مانشستر سيتي… وتشابي ألونسو يضعه على رأس أولوياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض مالي ضخم تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الدولي الإسباني رودري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف إلى تدعيم وسط الميدان بعد الإخفاق الأخير في بطولة كأس العالم للأندية.

مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لضم رودري من مانشستر سيتي

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد للنادي الملكي، يعتبر رودري الهدف الأول والأولوية القصوى له في سوق الانتقالات الحالية، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو ما كشف وجود حاجة ملحّة لتعزيز محور الوسط بعنصر يتمتع بالقوة والخبرة.

من جانبه، يدرك ريال مدريد أن المدرب بيب جوارديولا لن يتخلى بسهولة عن أحد أهم ركائز تشكيلته، لا سيما وأن غياب رودري لفترات طويلة من الموسم الماضي كان سببًا رئيسيًا في تراجع أداء السيتي وخسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يرى مسؤولو النادي الإسباني أن عرضًا مغريًا وكبيرًا قد يُغري إدارة السيتيزنز بالتفكير في الأمر.

ريال مدريد يراقب... وألونسو يضغط

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك حالة من التردد داخل إدارة ريال مدريد بشأن التسرع في إتمام الصفقة، في ظل عدم التأكد الكامل من الحالة البدنية للاعب. إلا أن النادي يدرس إمكانية الانتظار لفترة أطول لمراقبة مدى تعافيه واستعادته للياقته، خاصة وأن عقده مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2027، وهو ما يمنح الملكي وقتًا لتقييم وضعه خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال انخفاض قيمته السوقية تدريجيًا.

رغم ذلك، تشير التقارير إلى أن تشابي ألونسو يضغط بقوة على الإدارة المدريدية لتقديم العرض في الوقت الحالي، مستغلًا رغبة مانشستر سيتي في تجديد عقد اللاعب وتمديده لفترة أطول، في حال أثبت تعافيه التام.