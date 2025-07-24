أحمد شوبير يثير حماس جماهير الأهلي بتلميح حول صفقة هجومية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أثار أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة من الترقب والتساؤل بين جماهير القلعة الحمراء، بعدما لمح إلى صفقة هجومية جديدة يقترب النادي من حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد شوبير يثير حماس جماهير الأهلي بتلميح حول صفقة هجومية

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، منشورًا أثار الجدل جاء فيه: "يبقى كده شريف وجراديشار وحمزة و.... مهاجمين الأهلي الموسم ده"، في إشارة واضحة إلى أن هناك مهاجمًا جديدًا في طريقه للانضمام إلى صفوف الفريق، دون الكشف اسمه، مما زاد من فضول المتابعين وتكهناتهم.

ويأتي هذا التلميح في وقت يتأكد فيه رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي، بعد انتقاله إلى صفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ما يفتح الباب أمام إدارة النادي لتعويض هذا الغياب بصفقة هجومية جديدة لدعم الخط الأمامي.

تدريبات قوية في معسكر تونس استعدادًا للموسم الجديد

وفي سياق الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، حيث خاض اللاعبون مرانًا قويًا ظهر يوم الأربعاء.

انطلقت الحصة التدريبية بفقرات بدنية متنوعة استمرت نحو 30 دقيقة، قبل أن ينتقل الجهاز الفني إلى تنفيذ الجوانب الفنية والخططية. كما خاض حراس المرمى مرانًا خاصًا اشتمل على مجموعة من التدريبات المكثفة والمتنوعة، تحت إشراف مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية في معسكر الإعداد بفوز كبير على فريق الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في لقاء شهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين بهدف الوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره في طبرقة يوم السبت المقبل، ليعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال التحضيرات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.