نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يسخر من مزاعم تعيين ناصر الخليفي في الزمالك: "فينيسيوس كمان جاي!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير من شائعات انتشرت مؤخرًا بشأن تعيين ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رئيسًا لشركة كرة القدم بنادي الزمالك، معتبرًا هذه المزاعم بعيدة تمامًا عن الواقع وغير قابلة للتصديق.

أحمد شوبير يسخر من مزاعم تعيين ناصر الخليفي في الزمالك

وجاءت تصريحات شوبير خلال برنامجه الذي يُعرض عبر قناة "الأهلي"، حيث أبدى دهشته قائلًا: "فيه واحد بيقول إن ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، هيبقى رئيس شركة الكرة في الزمالك! وكمان الصفقة المدوية اللي هيعملها هتكون البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد!"

وأضاف شوبير بسخرية لاذعة: "ده تفكير بعض الناس اللي عايشين في أوهام، وللأسف فيهم إعلاميين! فهل ممكن ترد على هذا النوع من التفكير؟ أعتقد إنه صعب جدًا."

وكانت تلك المزاعم قد انتشرت عبر فيديو نشره الناقد الرياضي عبد الشافي صادق على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حيث أكد خلاله – استنادًا إلى ما وصفه بالتسريبات – أن ناصر الخليفي يُعد من أبرز المرشحين لتولي رئاسة شركة الكرة في الزمالك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، حال حدوثها، ستكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة ودعم هائل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.