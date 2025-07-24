نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول الكامل لوديات توتنهام خلال معسكر الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العالمية عن موعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير لخوض مباريات قوية وهامة خلال الفترة القادمة بشهري يوليو الحالي وأغسطس القادم ضمن معكسره التحضيري الذي سيقام وهونج كونج وكوريا الجنوبية وألمانيا أيضا ونقدم لكم الجدول الكامل لوديات السبيرز.

جدول وديات توتنهام الكامل

السبت 26 يوليو توتنهام ضد لوتون تاون 5:00.

الخميس 31 يوليو آرسنال ضد توتنهام 2:30 بستاد كاي تاك سبورتس بارك.

الأحد 3 أغسطس توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد 2:00 بستاد سيول.

الخميس 7 أغسطس توتنهام ضد بايرن ميونخ الألماني 7:30 بستاد اليانز ارينا.

القنوات الناقلة لمباريات آرسنال

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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