نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباريات آرسنال التحضيرية لموسم 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لخوض مباريات قوية وهامة خلال الفترة القادمة بشهري يوليو الحالي وأغسطس القادم ضمن معكسره التحضيري الذي يقام بسنغافورة وهونج كونج ولندن أيضا. موعد مباريات آرسنال الأحد 27 يوليو آرسنال ضد نيوكاسل 2:30. الخميس 31 يوليو آرسنال ضد توتنهام 2:30. السبت 9 أغسطس آرسنال ضد أتلتيك بيلباو الإسباني 7:00. القنوات الناقلة لمباريات آرسنال تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.