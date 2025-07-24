نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حارس الأهلي يقترب من كهرباء الإسماعيلية بعد فرمان ريبيرو بالرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات مصطفى مخلوف، حارس مرمى الأهلي الشاب، على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد قرار المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بالاستغناء عنه، في ظل الاكتفاء بوجود الثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد سيحا ضمن صفوف الفريق الأول.

مصدر من داخل النادي أكد في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي" أن ريبيرو فضل تقليص عدد الحراس في تدريبات الفريق، خاصة بعد التعاقد مع محمد سيحا من المقاولون العرب، ليتم إخطار مخلوف بعدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، على أن يكون الإعلان الرسمي لرحيله خلال أيام.

الحارس الشاب تلقى أكثر من عرض من أندية محلية، في انتظار حسم مصيره من جانب لجنة الكرة بالنادي برئاسة محمد يوسف، التي تدرس كل العروض لاختيار الأنسب لمستقبل اللاعب.

في المقابل، كشف مصدر مقرب من مخلوف أن نادي كهرباء الإسماعيلية هو الأقرب لضمه، خاصة مع رغبة الحارس في اللعب بشكل أساسي، بينما يوجد عرض آخر من نادي سيراميكا كليوباترا سيتم تقييمه أيضًا قبل اتخاذ القرار النهائي بعد انتهاء معسكر الفريق في تونس.