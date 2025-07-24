نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر استعدادات ميلان للموسم الجديد خلال فترة الإعداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ ميلان استعداداته للموسم الجديد بعد موسم مخيب للآمال، حيث أنهى الروسونيري في المركز الثامن في جدول الدوري الإيطالي وهو مركز لا يليق بتاريخه وطموحاته على الرغم من بعض البشائر المتمثلة في الفوز بكأس السوبر الإيطالي والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا إلا أن الأداء العام في الدوري كان مؤشرًا واضحًا على وجود خلل جوهري.

وتعتبر مباريات ميلان الودية في الصيف الحالي فرصة لاختبار اللياقة البدنية للاعبين بل أصبحت التجربة الأولى لمشروع أليجري الذي تولى قيادة ميلان فنيا بجانب تعيين إيجلي تاري كمدير رياضي جديد.

وجاء هذا القرار بعد فترة وجيزة وفوضوية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي لم يستمر سوى بضعة أشهر مما كشف رغبة إدارة ميلان في العودة إلى الاستقرار والواقعية التكتيكية التي يمثلها أليجري.

وقد انطلقت رحلة ميلان التحضيرية بشكل رسمي في السابع من يوليو الحالي في مركز ميلانيللو التدريبي الشهير لبدء أولى الحصص التدريبية قبل أن ينطلق الروسونيري في جولة عالمية حافلة بالمواجهات القوية التي ستضع الفريق أمام اختبارات حقيقية.

ومن المقرر أن يخوض ميلان خمس مباريات ودية من العيار الثقيل في رحلة عبر ثلاث قارات من آسيا إلى أستراليا ثم أوروبا.

ويطمح الجهاز الفني لميلان بقيادة أليجري في رفع الجاهزية الفنية وعكس استراتيجية النادي التجارية في تعزيز علامته التجارية والتواصل مع قاعدته الجماهيرية العالمية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات ميلان الودية في الصيف الحالي:

- 23 يوليو 2025: ميلان وآرسنال الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر في سنغافورة

- 26 يوليو 2025: ميلان وليفربول الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر في هونج كونج

- 31 يوليو 2025: ميلان وبيرث جلوري الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر في أستراليا

- 9 أغسطس 2025: ميلان وليدز يونايتد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر في أيرلندا

- 10 أغسطس 2025: ميلان وتشيلسي الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر في إنجلترا