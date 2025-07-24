نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات برشلونة التجريبية خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد برشلونة الإسباني تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك لخوض عدد من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد وذلك ضمن جولة آسيوية هي الأولى له منذ 6 أعوام.

وكان قد سيطر برشلونة في الموسم الماضي على الثلاثية المحلية وكان هلى أعتاب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا ويستهل البرسا الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس المقبل.

بدأ البرنامج التحضيري لبرشلونة خلال الصيف الحالي يوم 13 يوليو الجاري، حيث أجرى اللاعبون الفحوصات الطبية في المدينة الرياضية سانت خوان ديسبي ثم انطلقت التدريبات الجماعية استعدادًا للجولة الآسيوية التي تبدأ يوم 27 يوليو الحالي وتنتهي يوم 4 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الكاتالوني برشلونة إلى آسيا لبدء الجولة الخارجية والتي ستكون بين كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.

ويأمل برشلونة في جولة الإعداد للموسم الجديد لتوسيع قاعدة الجماهير في آسيا خصوصًا في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يحظى البرسا بشعبية كبيرة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات برشلونة الودية في الصيف الحالي:

- 27 يوليو 2025: برشلونة وفيسيل كوبي الياباني الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: برشلونة وإف سي سيول الكوري الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر

- 4 أغسطس 2025: برشلونة ودايجو إف سي الكوري الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر