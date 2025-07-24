نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي الودية ضد البنزرتي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة الأهلي والبنزتي الودية ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في تونس وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية أمام الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الإثنين الماضي وذلك في إطار مباراة ودية تحضيرية قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وكانت وصلت بعثة الأهلي إلى تونس استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد وقام الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي والذي يقام خلال الفترة من 18 حتى 26 يوليو الحالي ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

موعد مباراة الأهلي والبنزتي الودية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنزتي يوم الجمعة 25 يوليو 2025 في تونس وذلك ضمن الوديات التي يخوضها المارد الأحمر استعدادًا للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة الأهلي بنقل أحداث اللقاء.