نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديرًا لمسيرته.. الصفاقسي يضم علي معلول بعقد هو الأعلى في تاريخ النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرم نادي الصفاقسي الرياضي التونسي اتفاقًا نهائيًا مع علي معلول، نجم الأهلي السابق، للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في صفقة وصفت بـ "الاستثنائية" من حيث القيمة والتقدير للاعب.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات، أن الإدارة قررت منح علي معلول راتبًا سنويًا يبلغ 500 ألف دولار، ليصبح بذلك الأعلى أجرًا داخل الفريق منذ سنوات طويلة، في خطوة غير معتادة تعكس مكانة اللاعب الكبيرة وتاريخه مع الصفاقسي.

وأشار المصدر إلى أن هذا التقدير المالي جاء تقديرًا لمسيرة معلول الناجحة، وعلاقته القوية بجماهير النادي، خاصة أنه يُعد من أبرز أبناء الصفاقسي الذين تركوا بصمة واضحة في مشواره الكروي داخل تونس وخارجها.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن رحيل علي معلول بنهاية الموسم المنقضي بعد انتهاء عقده، ووجّه له الشكر على عطائه، في حين قرر اللاعب عدم المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في أمريكا، تمهيدًا لخطوته المقبلة نحو العودة إلى فريقه الأم.