نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يلمح لصفقة هجومية جديدة في الأهلي لتعويض رحيل وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل مؤخرًا إلى الدوري الأمريكي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) منشورًا غامضًا قال فيه: "يبقى كده شريف وجراديشار وحمزة و.... مهاجمين الأهلي الموسم ده"، ما فتح باب التكهنات حول وجود مهاجم رابع جديد يوشك النادي على الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وفي الوقت ذاته، يواصل مسئولو الأهلي تحركاتهم للتعاقد مع مهاجم مميز يدعم الخط الأمامي للفريق، تنفيذًا لتوصيات المدير الفني خوسيه ريبيرو، خاصة بعد رحيل وسام أبو علي الذي انتقل مقابل صفقة قياسية إلى الدوري الأمريكي.

وتتردد أسماء عدة مرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق، يأتي على رأسها أحمد حسن كوكا لاعب نادي لوهافر الفرنسي السابق، بالإضافة إلى أسامة فيصل، في انتظار الحسم النهائي لهذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة.