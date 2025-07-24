نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم المهدي سليمان.. محمد صبحي يضع مصيره بيد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس اتصاله بمحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، في ظل الأنباء المتزايدة حول اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، عقب تعاقد النادي مؤخرًا مع الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح عبدالجواد خلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورتس أن وكيل محمد صبحي تلقى بالفعل عرضين شفهيين من ناديي ضمك والأخدود السعوديين، للتعاقد مع الحارس في الفترة المقبلة، إلا أن هذه العروض لم تصل إلى صيغة رسمية حتى الآن، ولا تزال في إطار المفاوضات المبدئية.

وأشار عبدالجواد إلى أن محمد صبحي أكد له في اتصال مباشر أنه لا يملك ما يصرّح به في الوقت الحالي، وأن مصيره مرتبط برؤية نادي الزمالك، سواء قرروا الإبقاء عليه أو السماح له بالرحيل، مشددًا على أنه ينتظر فقط موقف الإدارة النهائي حتى يُبلغ وكيله بالخطوة القادمة.

في الوقت ذاته، يسعى مسئولو الزمالك إلى تسويق الحارس خلال الفترة الحالية، خاصة مع التعاقد مع المهدي سليمان، واقتراب ضم محمد علاء حارس مرمى الجونة، مما يُعزز التكهنات بشأن احتمالية خروج صبحي من حسابات الفريق في الموسم الجديد.