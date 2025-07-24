نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. عبدالله السعيد السبب في رحيل مصطفى شلبي من الزمالك إلى البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية من برنامج "الماتش" أن عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، لعب دورًا محوريًا في تسهيل انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن السعيد تدخل بشكل ودي لحل الأزمة التي كانت تعرقل رحيل شلبي، خاصة مع تعقد المفاوضات بين اللاعب وإدارة الزمالك في البداية.

وأقنع عبدالله السعيد زميله بضرورة خوض تجربة جديدة بعيدًا عن القلعة البيضاء، في ظل توتر العلاقة بينه وبين جماهير النادي في الفترة الأخيرة.

مصطفى شلبي اقتنع بنصيحة السعيد، وأتم بالفعل اتفاقه مع إدارة البنك الأهلي على التفاصيل المالية والتعاقدية، ليغادر الزمالك رسميًا بعد فترة لم تكن الأفضل له.

وتجدر الإشارة إلى أن شلبي كان قد انتقل للزمالك في وقت سابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم، إلا أن الظروف حالت دون استمراره.