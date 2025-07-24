نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد حسن كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ النادي الأهلي قرارًا نهائيًا بشأن التعاقد مع أحمد حسن كوكا، مهاجم لوهافر الفرنسي، بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بإمكانية الانضمام للفريق الأحمر لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى، أن الأهلي صرف النظر تمامًا عن فكرة ضم كوكا، موضحًا أن اللاعب سيواصل مشواره في الملاعب الأوروبية الموسم المقبل، ولا توجد نية للتعاقد معه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أغلق ملف المهاجمين الأجانب حاليًا بعد أن استقر على الثلاثي محمد شريف، ونيتيس جراديشار، وحمزة عبد الكريم، ليقودوا الخط الهجومي للفريق خلال الموسم الجديد، خاصة مع قناعة الجهاز الفني بالإمكانيات المتوفرة لديه وعدم الحاجة لتعزيز هذا المركز في الميركاتو الحالي.

وكان الأهلي قد أنهى إجراءات رحيل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي في صفقة ضخمة بلغت 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حوافز مالية قد تصل إلى مليوني دولار، ليتم إغلاق ملف الهجوم بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.