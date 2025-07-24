نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد فتوح.. جون إدوارد يخطط للإطاحة بـ3 لاعبين من الزمالك بسبب تجاوزات سلوكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اتخذ قرارًا بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ما وصفه بتجاوزات وانفلاتات سلوكية ظهرت مؤخرًا.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تصريحاته عبر قناة "الحياة"، إن أحمد فتوح يأتي ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب النادي في التخلص منهم، موضحًا أن السبب وراء ذلك يعود إلى تصرفات غير منضبطة، أبرزها ظهوره في إحدى الحفلات دون إذن من النادي، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف أن المدير الرياضي يسعى في الوقت الحالي للبحث عن عرض مناسب لفتوح، سواء بالإعارة أو البيع النهائي، تمهيدًا لرحيله عن الفريق في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين آخرين أيضًا على قائمة الراحلين، دون الكشف أسمائهم، حفاظًا على سرية الموقف حتى اتخاذ قرارات رسمية بشأنهم.

واختتم كريم تصريحاته بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة جون إدوارد لإعادة الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق، وخلق مناخ يساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد دون أي مؤثرات خارجية أو مشاكل داخلية.