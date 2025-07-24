نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة نصف ساعة.. تقديم موعد ودية الأهلي والبنزرتي ضمن معسكر الأحمر في طبرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر القائمون على معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تونس على تقديم موعد المواجهة الودية الثانية أمام البنزرتي التونسي لمدة نصف ساعة فقط، لتقام غدًا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة، بمدينة طبرقة، في إطار التحضيرات الجادة للموسم الكروي الجديد 2025-2026 تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويخوض الأهلي هذه المباراة بعد انتصاره الكبير على الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، حيث سجل محمد شريف هدفين، وأضاف كل من أشرف بن شرقي ومحمد عبد الله هدفًا، في تجربة فنية قوية استفاد منها الجهاز الفني للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

وتضم بعثة الأهلي المقيمة حاليًا في تونس 27 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، كريم فؤاد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عابدين، أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي، محمد شريف، نيتيس جراديشار، وحمزة عبد الكريم.