نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا ضمن معسكر العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ودية جديدة ضمن معسكره التحضيري المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد المقرر بدايته الشهر المقبل.

ويخوض الزمالك مباراته الثالثة بالمعسكر غدًا الجمعة أمام فريق وادي دجلة، بعدما سبق له خوض وديتين أمام فريقي رع والشمس.

حيث انتهت المواجهة الأولى أمام رع بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 27، بينما شهدت المباراة الثانية إثارة كبيرة، بعدما تغلب الزمالك على الشمس بنتيجة 5-4، وسجل أهداف الفريق كل من سيف الجزيري في الدقيقة 12، وأحمد حمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وأحمد شريف في الدقيقة 53، وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق وسط أجواء فنية وتنظيمية مركزة من جانب الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة قبل استئناف التحضيرات.

وعاد اللاعبون إلى المعسكر مساء الاثنين، في حين استأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء على فترتين، الأولى في العاشرة والنصف صباحًا، والثانية في السادسة والنصف مساءً، وكلاهما أقيما على ملعب "نادي النادي".

وجاء قرار فيريرا بإقامة تدريبات مزدوجة بهدف رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للاعبين، وذلك ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم.