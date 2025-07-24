تشيلسي يقترب من ضم جوهرة أياكس بعد اتفاق شبه نهائي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة جديدة من العيار الثقيل، بضم المدافع الهولندي الواعد جوريل هاتو لاعب أياكس أمستردام، بعد التوصل لاتفاق نهائي حول البنود الشخصية في عقد اللاعب، وفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وأوضح رومانو أن هاتو أبدى رغبة صريحة لإدارة ناديه في الرحيل نحو ستامفورد بريدج، حيث طالب بالسماح له بخوض هذه الخطوة المهمة في مسيرته، خاصة مع تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف ووصولها لمراحلها الحاسمة.

ويأتي هذا التحرك من تشيلسي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة استعدادًا للمواسم المقبلة، إذ يتميز هاتو بمرونة كبيرة داخل الملعب، حيث يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر بنفس القوة.

اللاعب صاحب الـ19 عامًا تم تصعيده إلى الفريق الأول لأياكس في عام 2023، ومنذ ذلك الوقت خاض 111 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، ويستمر عقده الحالي مع الفريق الهولندي حتى صيف 2028.

وتُشير كافة المعطيات إلى أن الصفقة في طريقها للإعلان الرسمي قريبًا، ليدعم تشيلسي صفوفه بموهبة جديدة تواكب تطلعات النادي المستقبلية.