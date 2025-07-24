نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. أهلي جدة السعودي يخسر أمام كومو الإيطالي بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق كومو الإيطالي الفوز على نظيره أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ملعب جي سينجاليا، ضمن فعاليات كأس كومو.

نتيجة مواجهة أهلي جدة وكومو

افتتح أهلي جدة من التسجيل مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السابعة من زمن المباراة عن طريق البرازيلي جالينو.

ثم عادل فريق كومو النتيجة عن طريق المهاجم باتريك كوتروني في الدقيقة 30، قبل أن يسجل النادي الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من زمن المباراة عن طريق البرازيلي روجير إبيانيز مدافع أهلي جدة بالخطأ في مرماه.

وعزز كومو تقدمه في المباراة، وسجل الهدف الثالث عن طريق المهاجم الإسباني الشاب إيفان أزون في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، يصعد كومو للمباراة النهائية، حيث سيواجه الفاز من مواجهة من سيلتيك الاسكتلندي وأياكس أمستردام الهولندي، الأحد المقبل، بينما يلتقي الأهلي مع الخاسر، يوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع.