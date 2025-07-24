نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة يكتسح اتحاد جدة برباعية نظيفة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي نظيره اتحاد جدة السعودي برباعية نظيفة في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل وديا بستاد البوفيرا البلدي ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

ملخص مباراة اتحاد جدة وفنربخشة

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي ونظيره اتحاد جدة السعودي برتم سريع وسجل النصيري الهدف الأول لفنربخشة في الدقيقة 9 وعاد بالهدف الثاني في الدقيقة 14 لكن تم الغاؤه للتسلل وسجل شيمانسكي الهدف الثاني في الدقيقة 16 صنع براون وانتهى الشوط الأول بينهم 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي ونظيره اتحاد جدة السعودي برتم هادئ نسبيا وسجل الكولومبي دوران الهدف الثالث في الدقيقة 77 صنع ميركان وعاد دوران بالهدف الرابع في الدقيقة 88 صنعه له ميموفيتش وانتهت المباراة بينهم 4/0.