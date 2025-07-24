نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجفالي يُعطل صفقات الزمالك الجديدة والكوكي كلمة الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسئولو نادي الزمالك مساعيهم لتسويق أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الحاجة المُلّحة لإفساح مكان بقائمة اللاعبين الأجانب، تمهيدًا لقيد صفقة أجنبية جديدة عقب التعاقد مع شيكو بانزا.

وتنتظر إدارة الزمالك رد نظرائها في النادي المصري، بعد أن تم عرض اللاعب على الفريق البورسعيدي، وسط ترقب لموقف المدير الفني نبيل الكوكي، الذي لم يحسم قراره النهائي بشأن ضم الجفالي حتى الآن.

وفي حال رفض الكوكي التعاقد مع اللاعب، سيُعيد الزمالك عرضه على أندية أخرى داخل الدوري المصري.

اللاعب لا يزال يُمثل أزمة حقيقية داخل القلعة البيضاء بسبب صعوبة تسويقه، ما يعرقل تحركات النادي نحو إبرام صفقة أجنبية جديدة، رغم التوصل لاتفاقات مبدئية مع بعض الأسماء المُرشحة لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وتضم قائمة الزمالك حاليًا خمسة محترفين أجانب هم شيكو بانزا، المغربيان محمود بنتايج وصلاح مصدق، التونسي سيف الجزيري، وأخيرًا أحمد الجفالي، وهو ما يُغلق الباب أمام إضافة أي لاعب أجنبي جديد إلا في حال رحيل أحدهم.

وكان الزمالك قد حاول في وقت سابق تسويق الجفالي عبر إعارته للنادي الأفريقي التونسي، غير أن اللاعب رفض العودة إلى الدوري التونسي، متمسكًا بالبقاء في الدوري المصري، وعدم الحكم على تجربته مع الزمالك بالفشل.

كما أبدى الجفالي رغبته في الخروج بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، ما زاد من تعقيد مهمة إدارة الزمالك في إنهاء هذا الملف سريعًا.