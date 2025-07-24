ليفربول يعزّز هجومه بصفقة فرنسية

ليفربول يعزّز هجومه بصفقة فرنسيةأعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي، قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاماً، اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية للعقد، ما يتيح له السفر إلى هونغ كونغ للالتحاق بزملائه الجدد خلال الجولة التحضيرية للفريق استعداداً للموسم الجديد في آسيا، والمقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان إيكيتيكي قد سجل 22 هدفاً في 48 مباراة بجميع المسابقات مع فرانكفورت خلال الموسم الماضي، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.

وحتى الآن، تعاقد ليفربول مع صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى المدافع الهولندي ييريمي فريمبونغ من النادي ذاته، والهنغاري ميلوش كيركيز من بورنموث. كما ضم النادي حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي، الذي انضم إلى صفوف الفريق، عقب الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني منذ نهاية الموسم الماضي.