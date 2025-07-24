نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُطالب رضا سليم بحسم وجهته وسط عروض محلية ومغربية متعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت إدارة النادي الأهلي اللاعب المغربي رضا سليم، جناح الفريق، بسرعة تحديد موقفه النهائي من العروض التي تلقاها مؤخرًا، وذلك في ظل اهتمام عدد من الأندية المحلية والمغربية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رضا سليم قد تلقى عدة عروض داخلية من أندية زد وسيراميكا كليوباترا، إلى جانب عروض من المغرب أبرزها من الوداد البيضاوي والجيش الملكي.

ورغم هذا الاهتمام، لم يحسم اللاعب قراره النهائي حتى الآن، بسبب خلافات متعلقة بالقيمة المالية لراتبه السنوي، والتي لم تلقَ توافقًا حتى اللحظة مع أي نادٍ من المهتمين بالتعاقد معه.

ويواجه الأهلي مأزقًا في قيد اللاعب ضمن قائمة الموسم الجديد، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، حيث تضم القائمة كل من نيتيس جراديشار، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، وأشرف داري، ما يصعّب من مهمة الاحتفاظ برضا سليم.

في سياق متصل، تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها لإنهاء ملف تسويق أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بشكل نهائي.

وبات عبد القادر يمثل عبئًا فنيًا على قائمة الفريق، ما دفع الإدارة إلى التحرك العاجل للبحث عن عرض خارجي مناسب يضمن رحيله خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن استمراره دون دور واضح يضع الجهاز الفني تحت ضغط إضافي.

وفي حال فشل جهود تسويقه خارجيًا، قد تضطر إدارة الكرة للإبقاء عليه وقيده في قائمة الموسم الجديد، انتظارًا لفرصة لاحقة قد تسمح ببيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.