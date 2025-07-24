نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يدخل حسابات ريبيرو بقوة لقيادة الجناح الأيمن في الأهلي بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، يلفت أنظار الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ليقترب من تولي المسؤولية الأساسية في مركز الجناح الأيمن خلال الموسم المقبل، بعد أن أصبح اللاعب المفضل لدى المدرب الجديد في هذا المركز.

وشهدت ودية الأهلي أمام الملعب التونسي الظهور الأول لزيزو بقميص الفريق، حيث شارك كبديل ضمن فعاليات المعسكر المغلق المقام حاليًا في مدينة طبرقة، فيما يُنتظر أن يظهر بشكل أساسي في اللقاء الودي الثاني أمام البنزرتي يوم الجمعة، في ظل رغبة ريبيرو في الاعتماد على التشكيل الرئيسي مع بدء اللقاء.

استعدادات مكثفة في معسكر تونس

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرًا تحضيريًا في تونس، يتضمن مباراتين وديتين أمام الملعب التونسي والبنزرتي يومي 21 و25 يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة في اليوم التالي للمباراة الأخيرة.

بعثة الأهلي في تونس

وتضم قائمة الفريق الموجودة حاليًا في تونس 27 لاعبًا هم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، كريم فؤاد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عابدين، أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي، محمد شريف، نيتيس جراديشار، وحمزة عبد الكريم.