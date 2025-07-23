عبد الناصر محمد يتحدث عن معسكر الزمالك ويؤكد: نعمل بكل قوة لتحقيق طموحات النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن تطبيق النظام والانضباط هو الركيزة الأساسية لنجاح أي فريق، مشددًا على أن التعامل الصحيح مع المواقف داخل وخارج الملعب يصنع الفارق في الموسم الطويل.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "الأهم دائمًا هو تطبيق النظام والانضباط داخل الفريق، وطريقة التعامل مع المواقف المختلفة. وهذا ما نحرص عليه في المعسكر الحالي."

وأشار مدير الكرة إلى أن معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية يسير بشكل إيجابي للغاية، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يبدون التزامًا كبيرًا: "لاعبي الزمالك من أكثر اللاعبين التزامًا بتطبيق التعليمات، وهذا أمر يجعلنا نشعر بالرضا عن المرحلة التحضيرية."

وشدد عبد الناصر محمد على أن الفريق يضم مجموعة مميزة من عناصر الخبرة، قائلًا: "نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، سواء من العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة، وكلهم يملكون الرغبة والقدرة على إنجاح مهمة الفريق."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الجاهزية الكاملة للموسم الجديد، مضيفًا: "أعد جماهير الزمالك بأن كل الأمور ستكون على أكمل وجه في الموسم المقبل، ونعمل بكل قوة لتحقيق طموحات هذا النادي الكبير."

