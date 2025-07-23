نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يشيد بالصفقات الجديدة ويوجه نصيحة لدونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، تفاؤله الكبير بالموسم الجديد، مشيرًا إلى أن خوض الفريق معسكر إعداد في توقيت مناسب يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "المعسكر الحالي يُعد خطوة مهمة في تحضيرات الفريق، والصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك ستضيف الكثير للفريق خلال الموسم القادم."

وأشاد مرعي بصفقة المهاجم الفلسطيني آدم الكايد، واصفًا إياها بأنها "مميزة ومبشرة"، كما أشار إلى أن أحمد شريف مهاجم صاحب أرقام تهديفية جيدة وسيكون إضافة قوية في الخط الأمامي.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تنوع الحلول الهجومية أصبح واضحًا داخل الفريق، مؤكدًا: "هجوم الزمالك أصبح أكثر تنوعًا بعد الصفقات الجديدة، وهذا التنوع مهم جدًا في البطولات الطويلة التي تتطلب بدائل متعددة."

وتحدث مرعي عن الجانب التكتيكي للفريق، مشيرًا إلى أن الزمالك بحاجة إلى دعم مركز 6 في وسط الملعب: "الفريق يفتقد للاعب ارتكاز صريح قادر على تأمين الخط الخلفي، وهذه نقطة يجب الالتفات إليها سريعًا."

ووجه مرعي نصيحة للاعب نبيل عماد دونجا، قائلًا: "دونجا لاعب جيد لكنه بحاجة إلى مضاعفة مجهوده من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب والمنتظر منه في وسط الملعب."

واختتم مرعي تصريحاته برسالة للاعبي الزمالك، قائلًا: "يجب على كل لاعب أن يُدرك جيدًا قيمة ارتداء قميص الزمالك، واللعب لنادٍ بهذا الحجم يتطلب التزامًا ومسؤولية كبيرة في كل لحظة."